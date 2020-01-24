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Російське громадянство отримали 300 тис. українців в 2019 році

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 11:43
Російське громадянство отримали 300 тис. українців в 2019 році
Ілюстративне фото (УНІАН)

Кількість українців, які отримали громадянство РФ, збільшилася більш ніж в три рази

В 2019 році російське громадянство отримали або відновили 299 422 громадянина України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За статистикою російського МВС, за рік було прийнято 53 378 рішень про надання посвідки на проживання українцям. Зараз в Росії на підставі таких документів проживає 155 863 українців.

Ще 53 915 громадян України отримали торік дозволу на тимчасове проживання в Росії. У країні за такими дозволами проживає 114 537 українців.

За даними МВС, за рік 550 100 граждна України відвідали Росію з приватними візитами, в тому числі, для роботи, навчання або як туристи. Відомство поставило на міграційний облік 1 641 730 українців, в тому числі 133 832 - за місцем проживання та 1 507 898 - за місцем перебування. За рік з міграційного обліку були зняті 1 309 198 українців.

У 2017 році російське громадянство отримали 85 119 українців, в 2018 році - 83 081.

Раніше РБК-Україна писало, що в 2019 році 196 тис. жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали російське громадянство за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

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