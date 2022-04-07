У Молдові запровадили штрафи за георгіївську стрічку та російські символи війни Z і V

У Молдові заборонили георгіївську стрічку та символи Z та V, які російські війська використовують під час вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Зазначається, що поправки до законодавства схвалив парламент на засіданні 7 квітня.

Партія "Дія та солідарність" заявила, що в Молдові забороняються "символи та атрибути, які пропагують військову агресію, військові злочини та злочини проти людяності".

Також депутати проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних та юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують заборонені символи, будуть штрафувати.

Окрім того, фізичним особам за це загрожує штраф до 9 тисяч леїв ($490) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним - 18 тисяч леїв ($980).