ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Молдові запровадили штрафи за георгіївську стрічку та російські символи війни Z і V

Новость на русском →
Молдова, Четвер 07 квітня 2022 22:53
У Молдові запровадили штрафи за георгіївську стрічку та російські символи війни Z і V В Молдові заборонили георгіївську стрічку та символи війни Z і V (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Молдові заборонили георгіївську стрічку та символи Z та V, які російські війська використовують під час вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Зазначається, що поправки до законодавства схвалив парламент на засіданні 7 квітня.

Партія "Дія та солідарність" заявила, що в Молдові забороняються "символи та атрибути, які пропагують військову агресію, військові злочини та злочини проти людяності".

Також депутати проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних та юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують заборонені символи, будуть штрафувати.

Окрім того, фізичним особам за це загрожує штраф до 9 тисяч леїв ($490) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним - 18 тисяч леїв ($980).

Раніше ми повідомляли, що Молдова не сприятиме РФ в уникненні санкцій.

Також ми писали, що Молдова отримає 700 млн євро для допомоги українським біженцям.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі