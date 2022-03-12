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Міноборони США відроджує команду для доставки зброї Україні, - Reuters

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Вашингтон, Субота 12 березня 2022 00:30
Міноборони США відроджує команду для доставки зброї Україні, - Reuters Фото: Пентагон відроджує команду для доставки зброї Україні (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони США відроджує групу швидкого реагування для доставлення озброєнь Україні та союзникам у Європі після вторгнення Росії на українську територію. Її мета - подолання бюрократії, пов'язаної з продажами і постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел видання, управління закупівель і постачання Пентагону, що закуповує зброю для Міноборони США, стикається зі зростаючим попитом з боку європейських союзників, які сподіваються поставляти зброю в Україну за допомогою передачі третім особам або закуповувати її для зміцнення власної обороноздатності.

Співрозмовники видання повідомили, що в останні дні група швидкого реагування була відроджена. Її мета - це координація і подолання бюрократії, пов'язаної з продажами і перекладами. Зазначається, що Пентагон використовував цю команду при адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа.

Як зазначає видання, операція проводиться у співпраці з Агентством зі співробітництва в галузі оборони і безпеки США, яке контролює продаж і передачу зброї в інші країни для Пентагону. Одним з пріоритетних напрямків групи є постачання в Україну систем для відключення або збивання безпілотників.

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