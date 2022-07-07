Росія знову вдарила ракетою по танкеру Молдови
Росія знову обстріляла танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови. Він дрейфує у Чорному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал органів влади Одеси.
Зазначається, що російська армія під час чергового авіаційного удару по Одеській області випустила дві ракети Х-31 з літака Су-30. Одна з них влучила в танкер, інша - самоліквідувалася над морем.
Корабель Молдови вперше був обстріляний окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді на борту танкера перебувало понад 500 тонн дизпалива.
"Через блокаду рашистами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії", - йдеться у повідомленні.
Наразі на судні, ймовірно, горять залишки вантажу.
Нагадаємо, нещодавно українські військові збили дві ракети "Калібр", які летіли на Миколаївську область.
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