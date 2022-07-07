ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія знову вдарила ракетою по танкеру Молдови

Новость на русском →
Чорне море, Четвер 07 липня 2022 12:49
Росія знову вдарила ракетою по танкеру Молдови Фото: окупанти обстріляли танкер Молдови у Чорному морі (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Росія знову обстріляла танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови. Він дрейфує у Чорному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал органів влади Одеси.

Зазначається, що російська армія під час чергового авіаційного удару по Одеській області випустила дві ракети Х-31 з літака Су-30. Одна з них влучила в танкер, інша - самоліквідувалася над морем.

Корабель Молдови вперше був обстріляний окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді на борту танкера перебувало понад 500 тонн дизпалива.

"Через блокаду рашистами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії", - йдеться у повідомленні.

Наразі на судні, ймовірно, горять залишки вантажу.

Нагадаємо, нещодавно українські військові збили дві ракети "Калібр", які летіли на Миколаївську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Молдова ракетный удар Чорне море Російська Федерація
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ
DAILY
Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками