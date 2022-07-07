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Россия снова ударила ракетой по танкеру Молдовы

Новина українською →
Черное море, Четверг 07 июля 2022 12:49
Россия снова ударила ракетой по танкеру Молдовы Фото: оккупанты обстреляли танкер Молдовы в Черном море (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вновь обстреляла танкер "Millennial Spirit" под флагом Молдовы. Он дрейфует в Черном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал органов власти Одессы.

Отмечается, что российская армия во время очередного авиационного удара по Одесской области выпустила две ракеты Х-31 с самолета Су-30. Одна из них попала в танкер, вторая - самоликвидировалась над морем.

Корабль Молдовы впервые был обстрелян оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения. Тогда на борту танкера находилось более 500 тонн дизтоплива.

"Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа, как экологическая бомба замедленного действия", - говорится в сообщении.

Сейчас на судне, вероятно, горят остатки груза.

Напомним, недавно украинские военные сбили две ракеты "Калибр", которые летели на Николаевскую область.

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