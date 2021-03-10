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Росія завдяки "замороженим конфліктам" втручається у справи сусідів, - розвідка Литви

Новость на русском → Москва, Середа 10 березня 2021 20:14
Росія завдяки "замороженим конфліктам" втручається у справи сусідів, - розвідка Литви Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

Литовська воєнна розвідка та Департамент державної безпеки Литви опублікували спільну "Національну оцінку загроз 2021". В цьому документі фокусується увага на конфлікті на Донбасі в Україні.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Литва вважає, що Росія використовує "заморожені конфлікти" для втручання у внутрішні справи сусідніх країн, але цей інструмент поступово втрачає свою ефективність.

"Спроби Москви нав’язати свої умови Києву у контексті примусу реінтегрувати Донбас з місцевими владними структурами під російським контролем й донині залишаються безуспішними", - йдеться в документі.

У Литві наголосили, що Кремль не зможе використовувати конфлікт на Донбасі як важіль впливу на зовнішню та внутрішню політики України, поки вимоги Росії залишатимуться неприйнятними для більшості українців.

Водночас литовська розвідка зазначає, що Москва може легко посилити свій військовий тиск на Україну, використавши військові формування на Донбасі.

Нагадаємо, нещодавно представник України в ТКГ Сергій Гармаш висловив припущення, що Росія готує провокацію на Донбасі для введення на окуповану територію своїх "миротворців". На його думку, Москва хоче заморозити конфлікт за прикладом Абхазії.

Крім того, глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявляв про те, що Росія почала мобілізацію військ на Донбасі, але українська сторона готова до цього.

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