Більше, ніж планувалося. ЗМІ порахували, скільки Путін витрачає на війну в Україні

Згідно з планом Путіна "А", війна повинна була тривати всього три дні. Західні експерти теж вважали, що такий сценарій можливий. Можна припустити, що в такій інтенсивній кампанії була б використана вся військова техніка Росії. Споживання пального теж було б максимальним. Однак, на думку Focus, знадобилася б лише третина від максимальної кількості боєприпасів. Ахонен вважає, що Путін не готувався до виплат компенсацій за масові втрати військових. Найманців теж не враховували в початковий план. Таким чином, згідно з підрахунками Focus, Москва розраховувала, що її "маленька переможна війна" буде коштувати мільярд доларів. Схоже, таким був бюджет Путіна, виділений на вторгнення в Україну.

Однак, російська спроба швидко перемогти ЗСУ провалилася. Тож з’явився план "Б", який передбачав окупацію Києва, щоб швидко закінчити війну. Путін хотів спочатку оточити українську столицію, замінувати її околиці, а потім розстрілювати цивільних, щоб змусити місто здатися під тиском облоги. Такі ж плани були й для інших великих міст України. На все це Росія планувала витратити до 6 місяців. У цьому плані теж не враховувалися витрати на виплату компенсацій за загибель чи поранення російських солдатів. Також ніхто в Москві не збирався витрачати гроші на найманців. Втім, такий план дозволив би скоротити витрати на боєприпаси і ракети. За розрахунками Focus, така піврічна війна коштувала б Росії 11,23 мільярди доларів.

Втім, російські плани провалилися. Завоювати Україну дешево й швидко не вдалося. Тож війна стає дедалі дорожчою для Путіна. Замість очікуваного піврічного максимуму на рівні 12,23 мільярдів доларів Москва вже витратила на агресію проти сусідньої країни 34 мільярди. І це лише за два місяці. І при цьому кожні два дні до цієї суми додається ще мільярд доларів.