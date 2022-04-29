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Випущені по Україні ракети коштували Росії 7,5 мільярда доларів, - Forbes

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П'ятниця 29 квітня 2022 21:54
Випущені по Україні ракети коштували Росії 7,5 мільярда доларів, - Forbes Скільки ракет випустила Росія по Україні (nationalinterest.org)
Автор: Тетяна Самарук

За час війни Росія випустила по Україні 1300 ракет. Це коштувало агресору щонайменше 7,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Зокрема, Росія випустила по Україні 235 ракет "Калібр": у цифру входять 183 ракети, які, за даними Міноборони, були випущені до 24 березня, та 52 ракети, випущені 26 березня.

Оцінюючи кількість ракет "Калібр", Forbes врахував лише випадки, коли достеменно відомо клас ракети, яку було запущено по Україні. Зазначається, що насправді таких ракет могло бути більше.

Також точної статистики кількості випущених ракет "Іскандер", "Точка-У" та ракет класу X нема. Однак, припускається, що їх співвідношення залишилося таким, яким було на 24 березня. Тоді Міноборони повідомляло, що 62% ракет припало на "Іскандер", 30% - на ракети класу X та 8% - на "Точку-У".

Вартість "Точка-У", за даними сайту Military Russia, оцінюється у 300 тис. доларів, "Калібру" - 6,5 млн доларів відповідно до експортного контракту з Індією в 2006 році.

Окрім того, ракети класу Х-101 є більш сучасними та досконалими за "Калібри", тому у рази дорожчі.

Загальна вартість випущених по Україні ракет таким чином сягає 7,5 млрд доларів.

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