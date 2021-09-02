Резніков про мінські переговори: це мертва історія

В Україні вважають "мертвими" мінські консультації. Але очікують, що настане потрібний момент, коли українці зможуть ними скористатися.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова віце-прем’єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова в інтерв'ю для " Ліга.net ".

На запитання про те, чи порожній трек мінські консультації, він відповів: "Абсолютно. Нульовий. Чотири-п'ять годин ні про що. У моєму кабінеті відбуваються ці онлайн-переговори. Це мертва історія".

Втім, за його словами, потрібно зберегти "цей трек, цей канал комунікації, хоч і слабенький".

"Щоб, коли настане потрібний момент, ми могли ним скористатися. І звичайно - заради людей, які знаходяться в тюрмах, серед іншого - в "Ізоляції". Понад 200 наших людей ми намагаємося забрати звідти", - повідомив він.