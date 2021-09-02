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В Кабміні розповіли, коли буде деокупація Криму

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Київ, Четвер 02 вересня 2021 08:58
В Кабміні розповіли, коли буде деокупація Криму Фото: віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (wikipedia)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні очікують, що деокупація Криму буде досить швидко. І її підтримає російське керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова віце-прем’єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова в інтерв'ю для "Ліга.net".

За його словами, світ дуже швидко змінюється, а з ним і перспективи Росії як країни-бензоколонки.

"Думати, що Росія і далі буде триматися на нафті й газі - це помилка. Європа каже: до 2030 року ми відмовимося від бензинових двигунів", - заявив він.

Резніков впевнений, що світ побачить деокупацію Криму досить швидко.

"До того ж вона пройде за згодою керівництва РФ. Це точно. У них просто іншого варіанту не буде. Керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертв російської агресії. І це не жарт", - повідомив він.

Нагадаємо, Зеленський сумнівається у ефективності міжнародної системи безпеки через окупацію Криму.

Зазначимо, на Кримській платформі ухвалили спільну декларацію. Закликають РФ до конструктивної участі.

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