Росія таємно вивозить награбоване золото із Судану для фінансування війни в Україні, - CNN

Так, журналісти-розслідувачі з'ясували, що за кілька днів після того, як Москва розпочала свою криваву війну проти України, російський вантажний літак зі столиці Судану міста Хартума незаконно вивіз приблизно тонну золота. Дорогоцінний метал сховали під коробками з печивом.

Як пише CNN, це був один із як мінімум 16 російських рейсів контрабанди золота з Судану, про які відомо.

Натомість на золото Росія надала потужну політичну та військову підтримку дедалі більш непопулярному військовому керівництву Судану, яке жорстоко придушує продемократичний рух у країні.

Колишні та нинішні офіційні особи США повідомили CNN, що Росія активно підтримала військовий переворот у Судані у 2021 році, внаслідок якого було повалено перехідний цивільний уряд.

"Ми давно знаємо, що Росія експлуатує природні ресурси Судану, - сказав CNN один із колишніх американських чиновників, знайомих із цим питанням. - Щоб зберегти доступ до цих ресурсів, Росія схвалювала військовий переворот. Оскільки решта світу зімкнувся навколо [Росії], вони багато що виграють від цих відносин із суданськими генералами та від допомоги генералам залишатися при владі".

За даними видання, за цією схемою стоїть російський олігарх Євген Пригожин.