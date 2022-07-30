Россия тайно вывозит награбленное золото из Судана для финансирования войны в Украине, - CNN

Так, журналисты-расследователи выяснили, что через несколько дней после того, как Москва начала свою кровавую войну против Украины, российский грузовой самолет из столицы Судана города Хартума незаконно вывез примерно тонну золота. Драгоценный металл спрятали под коробками с печеньем.

Как пишет CNN, что это был один из как минимум 16 российских рейсов контрабанды золота из Судана, о которых известно.

Взамен на золото Россия оказала мощную политическую и военную поддержку все более непопулярному военному руководству Судана, которое жестоко подавляет продемократическое движение в стране.

Бывшие и нынешние официальные лица США сообщили CNN, что Россия активно поддержала военный переворот в Судане в 2021 году, в результате которого было свергнуто переходное гражданское правительство.

"Мы давно знаем, что Россия эксплуатирует природные ресурсы Судана, - сказал CNN один из бывших американских чиновников, знакомых с этим вопросом. - Чтобы сохранить доступ к этим ресурсам, Россия поощряла военный переворот. Поскольку остальной мир сомкнулся вокруг [России], они многое выиграют от этих отношений с суданскими генералами и от помощи генералам оставаться у власти".

По данным издания, за этой схемой стоит российский олигарх Евгений Пригожин.