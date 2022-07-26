Ціна газу в Європі наблизилася до історичного максимуму

Вартість газу в Європі у вівторок, 26 липня, перевищила 2 200 доларів за тисячу кубометрів вперше з 8 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE .

Ціна на серпневий ф'ючерс на хабі TTF в Нідерландах піднялася до 2 118 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому загальне зростання ціни на газ в Європі з початку вівторка склало більше 13 відсотків.

Варто зауважити, що історичний рекорд ціни на газ становить 2231 Долар, він був встановлений 2 березня.