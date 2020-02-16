Росія своїми гібридними атаками тисне на ЄС, - міністр оборони Німеччини

Російська Федерація гібридними атаками і зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави. Про це міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила у промові на Мюнхенській конференції з безпеки.

Крамп-Карренбауэр заявила, що Росія здійснює напади і в Україні, і в Латвії, і в Німеччині.

"Хотілося б, щоб Німеччина, Європа в цілому ішли своїм курсом, відстоювали власні інтереси. І тут мова не йде лише про системну конкуренцію між США і Китаєм або про відносини з Росією, яка гібридними атаками і зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави - від України до Латвії, Литви та Естонії, здійснює напади у Великобританії і у нас, в Німеччині", - сказала вона.

Нагадаємо, держсекретар США Майл Помпео під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що військова допомога Сполучених Штатів для України була надана з тією метою, щоб Київ зумів захистити себе від агресії Москви.

Раніше Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.