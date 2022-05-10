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Росія стягує війська в Бєлгородську область, щоб перешкодити ЗСУ вийти на кордон, - ISW

Фото: Росія стягує війська в Бєлгородську область, щоб перешкодити ЗСУ вийти на кордон (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Росія продовжує нарощувати війська в Бєлгородській області, щоб зупинити українські контратаки навколо міста Харкова і не допустити виходу українсько-російського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни.

У ISW зазначили, що російські військові не залишили спроб оточити Харків з півночі і Сходу в "підковоподібній формі", попри наявність всього трьох батальйонних тактичних груп (БТГ), що діють на півночі Харківської області.

За даними ж Генштабу ЗСУ, додатково окупанти накопичили 19 БТГ в Бєлгородській області, які можуть посилити Харківський напрямок.

Експерти додають, що війська Росії не здійснювали підтверджених наступів на південний схід або південний захід від Ізюма 9 травня. Однак, ймовірно, намагаються зосередити сили, необхідні для відновлення наступальних операцій найближчими днями.

Раніше в ISW заявили, що ЗСУ найближчими днями або тижнями просунуться до кордону з Росією.

Зазначимо, 6 травня ЗСУ в ході контрнаступу звільнили кілька населених пунктів Харківської області. Контрнаступ українських військ під Харковом почався 5 травня. Противника вдалося відтіснити від обласного центру на 40 кілометрів.

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Війна Росії проти України