Росія прагне використати коронавірус, щоб розвалити ЄС, - Кислиця

Російські дипломати намагаються використати ситуацію із коронавірусом , щоб посилити суперечності всередині Європейського союзу. Про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи спробу Росії провести через Генасамблею ООН проект резолюції щодо коронавірусу, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами українського дипломата, російська сторона демонструє великий професіоналізм, прагнучи досягнення своєї мети.

"Те, що Москва розробляє багаторівневі та багатокрокові плани - це факт", - відзначив Кислиця.

Він наголосив, що позицію України щодо запропонованої Росією резолюції підтримала дуже широка група держав.

Посол звернув увагу на те, що ЄС виступив проти російського тексту документа за кілька хвилин до кінця голосування.

"Розумію і погоджуюсь із тим, що Європейський союз має продемонструвати єдність, тому що частина "ковідного" плану Російської Федерації - це використати коронавірус, щоб посилити протиріччя всередині Європейського Союзу, і тим самим його розвалити, принаймні політично", - заявив він.

"Тому я з розумінням ставлюсь до того, що європейці до самої останньої миті виробляли ту формулу, яка би дозволила всім країнам приєднатися", - додав дипломат.

Нагадаємо, Росія ініціювала проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", яка передбачає запуск процесу скасування міжнародних санкцій. Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна заблокувала спробу Росії скасувати санкції

Раніше генасамблея ООН ухвалила Резолюцію глобальної солідарності в боротьбі проти коронавірусу, ініціаторами якої виступили Гана, Індонезія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сінгапур і Швейцарія, а співавторами - 188 держав, у тому числі Україна.