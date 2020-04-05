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Лікарям Нью-Йорка доведеться носити сміттєві мішки через брак халатів

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 03:05
Лікарям Нью-Йорка доведеться носити сміттєві мішки через брак халатів
Ілюстративне фото (flickr.com/hospitalclinic)

У медцентрі в Брукліні халатів для медперсоналу вистачить лише на півтора дня

Лікарі та персонал медичного центру в нью-йоркському Брукліні будуть змушені носити дощовики і пакети для сміття замість медичних халатів. Про це повідомив президент медцентру SUNY Downstate Medical Center Уейн Райлі, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, в установі халатів для медперсоналу вистачить лише на півтора дня.

"Ми не можемо чекати, коли нас забезпечать держзапасом. Як нам відомо, держзапас виснажений. Тому нам потрібно бути винахідливими", - сказав Райлі.

Відзначимо, що Нью-Йорк в даний момент перебуває в епіцентрі епідемії коронавірусу у США.

Нагадаємо, число жертв коронавірусу COVID-19 в США становить 8100 осіб.

За словами президента США Дональда Трампа, що в США протягом наступних двох тижнів слід очікувати великої кількості смертей від коронавірусу. За словами координатора Білого дому по боротьбі з поширенням коронавірусу Дебори Біркс, кількість заражених COVID-19 в Детройті, Нью-Йорку і штаті Луїзіана може досягти піку через тиждень.

Також РБК-Україна писало, увечері 4 квітня кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 60 тисяч.

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