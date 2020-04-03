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Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусом

Новини » Політика     03.04.2020 - 05:32
Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусом
Ілюстративне фото (wikimedia org by Patrick Gruban)

Співавтором резолюції є 188 держав

Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію глобальної солідарності в боротьбі проти коронавірусу, ініціаторами якої виступили Гана, Індонезія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сінгапур і Швейцарія, а співавторами - 188 держав, у тому числі Україна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як зазначив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, "Україна підтримала резолюцію, яка підтверджує міжнародну єдність і визнає центральну роль системи ООН у координації глобальних дій проти поширення COVID-19".

Він додав, що українська сторона привітала заклик генсека ООН до урядів зосередитися на вирішенні надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я та докласти зусиль для послаблення негативних соціальних та економічних наслідків пандемії.

Ухвалена резолюція, зокрема, підтверджує відданість міжнародній співпраці й центральній ролі ООН у глобальній відповіді на пандемію. У ній підкреслюється необхідність дотримання всіх прав людини, уникнення дискримінації та ксенофобії. Крім того, документ закликає міжнародну спільноту ділитися інформацією, науковими знаннями й досягненнями задля боротьби з коронавірусом.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна блокувала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проекту резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", яка передбачає запуск процесу скасування міжнародних санкцій.

РБК-Україна писало, що генсек ООН закликав лідерів G20 скасувати мита та санкції через пандемію коронавіруса.

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