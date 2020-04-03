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Україна в Генасамблеї ООН заблокувала спробу Росії скасувати санкції, - Кулеба

Новини » Політика     03.04.2020 - 01:05
Україна в Генасамблеї ООН заблокувала спробу Росії скасувати санкції, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Росія намагається домогтися скасування санкцій на фоні боротьби з коронавірусом

Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проекту резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", яка передбачає запуск процесу скасування міжнародних санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Facebook.

Глава української дипломатії наголосив, що ніщо не заважає співробітництву держав для боротьби з коронавірусом і подолання його наслідків.

"На цьому тлі намагання зловживати гуманітарними цілями, щоб підкласти міну під міжнародні санкції, застосовані у відповідь на грубі порушення міжнародного права, у тому числі під санкції за російську агресію проти України, є очевидною маніпуляцією Росії", - зазначив Кулеба.

Він додав, що Україна підтримує кожне міжнародне зусилля, спрямоване на боротьбу з коронавірусом.

"Зокрема, ми підтримаємо іншу резолюцію ГА ООН на цю тему, що не містить маніпуляцій, і користується підтримкою абсолютної більшості держав-членів ООН. Отже, процедура умовчання перервана. Російська резолюція не буде ухвалена. Ми і надалі блокуватимемо зусилля Росії зруйнувати санкційний режим", - підкреслив міністр.

Україна в Генасамблеї ООН заблокувала спробу Росії скасувати санкції, - Кулеба

Раніше Кулеба заявляв, що санкції проти Російської Федерації прив'язані до агресії проти України і в Європейському союзі це розуміють.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з зовнішньої політики Олександр Мережко заявляв, що на тлі економічної кризи, в тому числі через пандемію коронавірусу, у Російської Федерації немає іншого виходу, як намагатися скасувати санкції.

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