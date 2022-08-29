ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британська розвідка назвала причини відсторонення Шойгу від управління військами в Україні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 29 серпня 2022 08:29
Британська розвідка назвала причини відсторонення Шойгу від управління військами в Україні Фото: глава військового відомства РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

У російській армії насміхаються над міністром оборони Сергієм Шойгу, який не має військової освіти і досвіду. За даними ЗМІ, він відсторонений від реального керівництва військами в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, незалежні російські ЗМІ нещодавно повідомили, що через проблеми, з якими Росія стикається у війні проти України, міністр оборони Росії Сергій Шойгу в даний час відсторонений від російського керівництва, а оперативні командири безпосередньо інформують президента Путіна про хід війни.

За даними розвідки, російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес Росії застопорився.

"Шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що атаки російської армії на Донбасі робляться з метою відтягнути підрозділи ЗСУ. Росія побоюється великого контрнаступу України.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Сергей Шойгу
NEWS
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
DAILY
Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ
Владислав Красінський, Юлія Акімова Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ