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Росія завозить на Донбас нове артилерійське та стрілецьке озброєння, - розвідка

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Донбас, Вівторок 01 червня 2021 15:50
Росія завозить на Донбас нове артилерійське та стрілецьке озброєння, - розвідка Фото: Росія постачає на Донбас нове озброєння (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

Українська розвідка зафіксувала, що Росія продовжує постачати на окупований Донбас нові партії озброєння та боєприпаси свого виробництва. Росіяни посилюють бойові можливості своїх окупаційних сил на Донбасі.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

За інформацією розвідки, Росія постачає на окуповані території Донецької та Луганської областей артилерійське та стрілецьке озброєння, а також боєприпаси. Партії озброєння завозяться на окупований Донбас через непідконтрольну Україні ділянку українсько-російського кордону.

"Водночас під керівництвом військових інструкторів ЗС РФ проводилась підготовка найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських та саперних підрозділів", - додали в Міноборони.

Також окупаційні війська на Донбасі мінують прилеглу до лінії фронту територію. Для цього застосовуються заборонені міжнародними конвенціями міни російського виробництва.

"Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, до цього розвідка повідомляла, що бойовики на Донбасі приховують важке озброєння, а також готують мінометні обстріли позиції українських військових.

Додамо, вчора проросійські бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

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