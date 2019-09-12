Росія створить ракету необмеженої дальності до 2025 року, - розвідка США

Розвідка Сполучених Штатів Америки припускає, що російська ядерна ракета необмеженого радіусу дії буде створена протягом наступних шести років, до 2025 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як повідомляється, Росія провела вже низку випробувань ракети, але вони були невдалими.

"Незважаючи на ряд невдалих випробувань, російська ядерна ракета з так званої необмеженою дальністю буде готова до війни протягом наступних шести років, в кілька більш швидкі терміни, ніж повідомлялося раніше", - йдеться в повідомленні.

Американські розвідники прийшли до такої думки, враховуючи те, що Російська Федерація здійснює випробування нової зброї, хоча досі всі вони були невдалими. Зокрема, мова йде про вибух в Архангельській області, коли загинули п'ять російських вчених.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що американська розвідка дійшла висновку, що вибух в Архангельській області (РФ), який привів до витоку радіації, стався, коли російські військові намагалися підняти ракету з ядерним зарядом з дна океану.

Крім того, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета. У Росатомі заявили, що п'ять співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвироби". За офіційними даними, рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.