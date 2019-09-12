Россия создаст ракету неограниченной дальности до 2025 года, - разведка США

Разведка Соединенных Штатов Америки предполагает, что российская ядерная ракета неограниченного радиуса действия будет создана в течение следующих шести лет, до 2025 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Как сообщается, Россия провела уже ряд испытаний ракеты, но они были неудачными.

"Несмотря на ряд неудачных испытаний, российская ядерная ракета с так называемой неограниченной дальностью будет готова к войне в течение следующих шести лет, в несколько более быстрые сроки, чем сообщалось ранее", - говорится в сообщении.

Американские разведчики пришли к такому мнению, учитывая то, что Российская Федерация осуществляет испытания нового оружия, хотя до сих пор все они были неудачными. В том числе, речь идет о взрыве в Архангельской области, когда погибли пять российских ученых.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что американская разведка пришла к выводу, что взрыв в Архангельской области (РФ), который привел к утечке радиации, произошел, когда российские военные пытались поднять ракету с ядерным зарядом со дна океана.

Кроме того, 8 августа под Архангельском взорвалась ракета. В Росатоме заявили, что пять сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия". По официальным данным, уровень радиации в Северодвинске Архангельской области (РФ) после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз.