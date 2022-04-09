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Зеленський у Києві зустрівся з прем'єром Словаччини. Обговорили агресію РФ і підтримку України

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Київ, Субота 09 квітня 2022 00:34
Зеленський у Києві зустрівся з прем'єром Словаччини. Обговорили агресію РФ і підтримку України Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр Словаччини Едуард Хегер (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером у Києві, під час якої подякував за допомогу Україні та військову агресію РФ проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави Української держави.

Зеленський подякував Словаччині за надання реальної допомоги у вигляді озброєння, що посилює оборонні здібності України під час повномасштабного російського вторгнення.

"Я хочу подякувати словацькому народу й словацькому прем'єр-міністру не за майбутнє, а за те сучасне, що вони для нас роблять під час війни. Повністю підтримуючи нас, нашу позицію, засуджуючи агресію Російської Федерації не тільки на словах, а й на ділі", - сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що не буде розкривати деталі цієї підтримки, і наголосив, що це історично важлива допомога.

Зі свого боку, прем'єр Словаччини висловив подяку українцям, які борються за ідеали свободи та демократії, захищаючи європейські цінності, і зазначив, що його країна продовжить надавати допомогу Україні, зокрема оборонну підтримку, адже "успішна боротьба нашої країни є успіхом для всієї Європи".

Хегер також наголосив на важливості створення фонду післявоєнного відновлення України.

Раніше повідомлялося, що Словаччина ініціювала спеціальну процедуру приєднання України до ЄС.

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