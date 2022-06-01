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Росія зосередила всю вогневу міць на Луганській області, - розвідка Британії

Фото: Росія зосередила всю вогневу міць на Луганській області (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Основну вогневу міць російські війська сконцентрували в невеликому секторі Луганської області. При цьому більша частина Сєвєродонецька, ймовірно, зараз захоплена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Великобританії.

"Російські наземні операції залишаються вузькоспрямованими, а вся вогнева міць зосереджена у невеликому секторі Луганської області. 30-31 травня бої на вулицях Сєвєродонецька активізувалися, російські сили просувалися дедалі ближче до центру міста. Більше половини міста, ймовірно, зараз зайнято російськими силами, включаючи чеченських бойовиків”, - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка також зазначає, що за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по об'єктах інфраструктури по всій Україні.

Також там додають, що критично важливим для нашої держави нині є сполучення з Румунією, зокрема українські порти на Дунаї, бо це єдиний шлях до експорту.

Нагадаємо, що російські війська увійшли до центру Сєвєродонецька Луганської області. Ворог зараз закріплюється в центральних районах.

Також ми писали про те, що станом на 1 червня опублікована свіжа карта бойових дій в Україні.

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