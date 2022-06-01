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Російські війська увійшли до центру Сєвєродонецька, - Гайдай

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Сєвєродонецьк, Середа 01 червня 2022 08:25
Російські війська увійшли до центру Сєвєродонецька, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційні війська увійшли до центру Сєвєродонецька Луганської області. Ворог закріплюється в центральних районах, водночас продовжуючи руйнувати житлові будинки і об’єкти промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"О 18:55 вони з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську - зафіксовані пошкодження декількох приміщень. Продовжується цинічне знищення житлового фонду", - написав Гайдай.

За його словами, в Гірському росіянами зруйновано щонайменше шість будинків і місцева школа мистецтв, у Врубівці - шість будинків, у Новоіванівці - п’ять, у Сєвєродонецьку - чотири, у Лисичанську - три, у Миколаївці - два.

Штурмові дії вчора окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька.

При цьому, росіяни намагаються витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового.

Разом з тим, за минулу добу було відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька.

Також повідомлялося, що РФ сконцентрувала свої сили на захопленні Донбасу, але тим самим вона створює вразливі місця у важливій для неї Херсонській області, де ЗСУ проводять контрнаступ.

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