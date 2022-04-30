Росія зосередила у Чорному морі близько 20 крилатих ракет, - Міноборони

Росія зосередила в акваторіях Чорного моря три носії крилатих ракет типу "Калібр". Їх сумарний запл становить близько 20 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міноборони Олександра Мотузяника.
Росія не припиняє ракетні та авіаційні бомбардування українських населених пунктів. Для ураження об'єктів в Харківській та Донецькій області окупанти виконали щонайменше 30 літако-вильотів.
Крім того, ворог здійснив ще 32 літако-вильоти дальніми бомбардувальниками, з яких як мінімум 8 атакували Маріуполь.
Також у Міноборони попередили про можливі ракетні удари з Чорного моря.
"В акваторії Чорного моря наразі перебуває три носії крилатих ракет підводних човнів типу "Калібр". Їхній сумарний ракетний залп становить до 20 ракет", - зазначив Мотузяник.
Нагадаємо, що з початку війни Росія випустила по Україні 1300 ракет. Це коштувало РФ щонайменше 7,5 млрд доларів.
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