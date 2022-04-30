Россия сосредоточила в Черном море около 20 крылатых ракет, - Минобороны

Россия не прекращает ракетные и авиационные бомбардировки украинских населенных пунктов. Для поражения объектов в Харьковской и Донецкой области оккупанты выполнили не менее 30 самолето-вылетов.

Кроме того, враг совершил еще 32 самолето-вылета дальними бомбардировщиками, из которых как минимум 8 атаковали Мариуполь.

Также в Минобороны предупредили о возможных ракетных ударах с Черного моря.

"В акватории Черного моря сейчас находится три носителя крылатых ракет подводных лодок типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет", - отметил Мотузяник.