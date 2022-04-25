Росія зосередила у Чорному морі 58 крилатих ракет, - Міноборони
Українська розвідка встановила, що Росія зосередила у Чорному морі 8 носіїв крилатих ракет типу "Калібр". Їх сумарний залп становить 58 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника.
За його словами, Росія продовжує зосереджувати корабельне угруповання в акваторіях Чорного й Азовського морів. Таким чином ворог продовжує ізолювати район ведення бойових дій, проводить розвідку і надає вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.
"Відзначу, що, за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет", - зазначив Мотузяник.
Нагадаємо, зранку 25 квітня російські окупанти обстріляли західні та центральні регіони України. Зокрема, під ракетні удари потрапили Вінницька, Львівська та Рівненька області.
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