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У ТКГ стурбовані зростанням кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 19:34
У ТКГ стурбовані зростанням кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі
Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Апакан у своєму звіті про роботу ТКГ з безпеки висловив стурбованість зростаючою кількістю порушень режиму припинення вогню

У тристоронній контактній групі щодо ситуації на Донбасі стурбовані зростанням кількості порушень режиму припинення вогню в зоні конфлікту на сході країни. Про це сьогодні повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ по ситуації на сході України Мартін Сайдік, передає Белта.

За його словами, глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Ертугрул Апакан сьогодні у своєму звіті про роботу групи з безпеки висловив стурбованість зростаючою кількістю порушень режиму припинення вогню. Він підкреслив необхідність додаткових заходів щодо забезпечення безпеки цивільного населення, зокрема гуманітарного розмінування.

Сайдік також зазначив, що досягнення миру є однією з головних тем передвиборчої дискусії в Україні.

"Це показує, що наша робота тут, у Мінську, істотна. Багато хто в Україні чекають від нас істинного результату - саме світу. І ОБСЄ, і я особисто будемо докладати всіх зусиль, щоб досягти цієї мети", - підкреслив він.

Сьогодні під час переговорів гуманітарна робоча група продовжила дискусію з обміну ув'язненими і поліпшення умов перетину лінії зіткнення. Економічна підгрупа розглядала питання щодо пошуку вирішення актуальних проблем водопостачання по обидві сторони від лінії зіткнення.

Політична робоча група продовжила обмін думками щодо своєї традиційної порядку денному: імплементації формули Штайнмайера, амністії та місцевих виборах в ОРЛО і ОРДО. Сайдик повідомив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ активно відслідковувала ситуацію з КПП "Золоте".

Нагадаємо, сьогодні представники Російської Федерації під час зустрічі ТКГ намагалися спотворити сутність мінських угод і тристороннього формату, заявила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

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