Росія повідомила Трампу про виведення своїх громадян із Венесуели

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Трамп не уточнив, про яких саме росіян йдеться

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Росія поінформувала США про виведення своїх громадян із Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна із посланням на Twitter Трампа.

Зокрема, Трамп під час офіційного візиту до Великої Британії сказав, що Росія заявила про виведення більшої частини своїх людей.

"Росія оповістила нас, що вивела більшість своїх людей з Венесуели", - підкреслив американський президент.

У той же час Трамп він не уточнив, про яких саме росіян йдеться і про яку чисельність. З боку російських офіційних осіб жодних заяв з цього приводу не надходило.

Нагадаємо, нещодавно Центральний банк Венесуели опублікував звіт, в якому підрахував, що в країні у 2018 році інфляція склала понад 130 відсотків. Згідно з опублікованими даними банку, в 2016 році темпи зростання дорожнечі в країні склали 274,4, а в 2017 - 862,6%.

Також британська компанія De La Rue, яка друкує близько третини всіх банкнот світу, заявила, що втратила 18 млн фунтів у зв'язку з тим, що центральний банк Каракаса не зміг виплатити борг.