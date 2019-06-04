Россия сообщила Трампу о выводе своих граждан из Венесуэлы

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Трамп не уточнил, о каких именно россиянах идет речь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия проинформировала США о выводе своих граждан из Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

В частности, Трамп во время официального визита в Великобританию заявил, что Россия заявила о выводе большей части своих людей.

"Россия оповестила нас, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы", - подчеркнул американский президент.

В то же время Трамп он не уточнил, о каких именно россиянах идет речь и о какой численности. Со стороны российских официальных лиц никаких заявлений по этому поводу не поступало.

Напомним, недавно Центральный банк Венесуэлы опубликовал отчет, в котором подсчитал, что в стране в 2018 году инфляция составила более 130 процентов. Согласно опубликованным данным банка, в 2016 году темпы роста дороговизны в стране составили 274,4, а в 2017 - 862,6%.

Также британская компания De La Rue, которая печатает около трети всех банкнот мира, заявила, что потеряла 18 млн фунтов в связи с тем, что центральный банк Каракаса не смог выплатить долг.