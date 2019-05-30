Мадуро провів таємні переговори з опозицією

Фото: Ніколас Мадуро (facebook.com / NicolasMaduro)

Президент Венесуели пишається тим, що уряд веде конструктивний діалог з опозицією

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що представники уряду та опозиції кілька місяців проводили таємні переговори для врегулювання кризи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Dia.

За словами глави держави, він призначив делегацію, з якою таємно вели переговори протягом декількох місяців.

"Я призначив делегацію, ми таємно вели переговори протягом двох або трьох місяців, і зараз ми сіли за стіл переговорів у Норвегії. Я хочу добитися угоди про мир для Венесуели", - заявив Мадуро.

За словами Ніколаса Мадуро, він дуже пишається тим, що уряд веде конструктивний діалог з опозицією.

"Я вірю, що ця дорога приведе до миру", - зазначив він.



Його заява прозвучала після того, як лідер венесуельської опозиції, глава парламенту Хуан Гуаидо, проголосив себе тимчасовим президентом країни, повідомив, що зустріч в Осло завершилася без домовленостей.

"Ми наполягали, що посередництво корисно для Венесуели завжди, коли є речі, які дозволяють рухатися вперед для правильного вирішення", - заявили в центрі комунікацій Гуаидо і додали, що готові продовжити боротьбу з кризою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер опозиції і тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що вуличні протести в країні триватимуть, оскільки переговори в Норвегії з представниками президента Ніколаса Мадуро провалилися. Обговорення шляхів виходу з венесуельського конфлікту не призвело до угоди.

Крім того, президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував проведення парламентських виборів в країні. Мадуро заявив, що звернувся до керівництва і членів своєї партії, щоб почати підготовку до перемоги на парламентських виборах.