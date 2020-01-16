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В Україні зафіксовано зростання кількості порушень свободи слова

Новини » Надзвичайні події     16.01.2020 - 16:48
В Україні зафіксовано зростання кількості порушень свободи слова
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні частіше стали нападати на журналістів

В Україні за 2019 рік зафіксовано зростання числа порушень свободи слова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Інституту масової інформації "Барометр свободи слова".

Повідомляється, що за минулий рік зафіксовано 243 випадки порушень свободи слова (у 2018 - 235). При цьому 172 випадки стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Крім того, у 2019 році вперше за три роки сталося вбивство журналіста - після нападу помер черкаський журналіст Вадим Комаров.

Також повідомляється, що у 2019 році зафіксовано 99 випадків перешкоджання журналістській діяльності, 37 погроз на адресу працівників ЗМІ, а також кілька десятків випадків побиття і тиску.

У порівнянні з 2018-му також збільшилася кількість випадків цензури - 6 (2 за аналогічний період 2018 року). За даними моніторингу ІМІ, це сталося через посилення цензури власників медіа. Зокрема, з телеканалу ZIK звільнилися сотні журналістів на знак протесту проти цензури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінкульт завтра представить законопроєкт про дезінформацію.

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