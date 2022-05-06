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У Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ЗСУ

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Харківська область , П'ятниця 06 травня 2022 14:22
У Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ЗСУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

З початку війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тисяч колаборантів. Також у Харківській області взято в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали українські позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Окрім того, у Хмельницькій області контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ із трьох осіб, яка планувала диверсії в регіоні.

У Житомирській області СБУ затримала агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків ЗСУ.

До того ж у Сумській області на співпраці з ворогом викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата.

У Київській області затримали ще двох колаборантів, які сприяли "розквартируванню" агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району.

Раніше ми повідомляли, що у Києві СБУ затримала лідера партії Медведчука за співпрацю зі спецслужбами РФ.

Також ми писали, що російський окупант зізнався СБУ в убивстві цивільних в Україні.

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