У Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ЗСУ

З початку війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тисяч колаборантів. Також у Харківській області взято в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали українські позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.