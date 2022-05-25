Мішель впевнений, що ЄС знайде рішення щодо нафтового ембарго до кінця місяця

Країни Євросоюзу незабаром приймуть рішення щодо ембарго на російську нафту. Це може відбутися до кінця цього місяця.

Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

"Європейський союз досягне угоди про ембарго на російську нафту напередодні європейського саміту наступного тижня, незважаючи на заперечення з боку Угорщини", - заявив він.

Мішель прокоментував можливі терміни прийняття нафтового ембарго. На його думку, ЄС зможе досягти компромісу до наступного саміту, який відбудеться в Брюсселі 30-31 травня.

Варто нагадати, що сьогодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не зможе досягти угоди про ембарго на нафту на майбутньому саміті.

Крім того, вчора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що не хоче розглядати питання ембарго на саміті, поки його країна не отримає фінансові гарантії.

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