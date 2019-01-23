Росія досі не надала медичну допомогу пораненим українським морякам, - Полозов

Фото: Микола Полозов (Уніан)

Немає жодного офіційного документа про те, чи надавалася українським військовим медична допомога

Поранені українські моряки, які постраждали внаслідок затримання РФ українських кораблів у Керченській протоці, залишаються без медичної допомоги. Про це повідомив адвокат Микола Полозов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Прямий".

Також адвокат розповів, що Росія не допускає до українських моряків їх родичів. Полозов зазначив, що досі немає жодного офіційного документа про те, чи надавалася українським військовим медична допомога.

"Що стосується медичної допомоги, то у нас є троє поранених. До цього часу Росія, вже два місяці минуло, не дала жодного офіційного документа про те, чи надавалася їм медична допомога, які ліки давали і головне - яка буде схема реабілітації. Якщо не проводити реабілітації, людина залишиться інвалідом. Досі у нас немає офіційних відомостей про стан їх здоров'я", - сказав він.

Полозов зазначив, що оскарження адвокатами бездіяльності російської влади займає час.

"Поки ми оскаржуємо, поки ми подаємо в суди - поранені залишаються без медичної допомоги. Що стосується інших моряків, наші адвокати їх відвідують за графіком відвідувань, в інший час, туди зайти неможливо. Всіх по черзі відвідуємо, ми отримуємо практично в режимі реального часу інформацію про стан їх здоров'я, про їх потреби. Передаємо інформацію про потреби волонтерам і, звичайно, інформацію передаємо української влади", - додав адвокат.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що в комітеті ПАРЄ з питань політичних відносин і демократії схвалили доповідь щодо конфлікту в Азовському морі.

РБК-Україна писало, що родичі українських військовополонених моряків під час зустрічі у Страсбурзі з Головою делегації ЄС в Раді Європи попросили країни ЄС допомогти у наданні кваліфікованої медичної допомоги морякам, яких тримають у СІЗО в РФ.