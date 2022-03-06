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Росія скидає на будинки в Чернігові бомби, призначені для фортифікаційних споруд

Автор: Роман Мирончук

Російські війська скидають на будинки в Чернігові потужну зброю невибіркової дії - некеровані авіабомби ФАБ-500. Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об'єктів і фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.

Три такі бомби, що не розірвалися, були знайдені 5 березня на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який вранці збили біля Чернігова бійці ППО.

Росія скидає на Чернігів потужні авіабомби ФАБ-500 (фото: t.me/chernigivskaODA)

"Нездатна подолати опір українських військ, російська загарбницька армія в останні дні здійснює терористичні акти проти жителів України. Вже 3 дні поспіль вона завдає авіаударів по житлових кварталах міста і соціальних об'єктах", - заявив Чаус.

Нагадаємо, у центрі Чернігова ракета потрапила в житловий будинок, внаслідок чого загорілися два поверхи. Про кількість постраждалих поки що нічого не відомо. В результаті обстрілу постраждала одна жінка. Вона отримала незначні травми.

Раніше з'явився допит, збитого під Черніговом льотчика РФ, який на літаку Су-25 бомбив місто.

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ЧернігівВійна Росії проти України