Позиції США та РФ у питанні Криму та Донбасу суттєво різняться, - Волкер

На думку Волкера, добре що президенти США та РФ зустрілися

Позиції Сполучених Штатів та Російської Федерації щодо Криму та Донбасу суттєво різняться. Про це повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час ефіру на 112.Україна.

За словами Волкера, про це було чітко заявлено під час зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

"Ви чули, що нема ніяких зрушень щодо можливого визнання Криму, цього не станеться. Немає ніяких зрушень по Східній Україні - це принципове питання перемовин. Я думаю, це добре, що два президенти зустрілися. Вони намагаються створити кращу атмосферу для дискусії. Але так само важливо, щоб ми дотримувались чіткої позиції по цьому питанню. Саме це і сталось", - повідомив Волкер.

Нагадаємо, 16 липня у ході спільної прес-конференції за результатами зустрічі з Трампом Путін заявив, що для РФ питання Криму закрите.

19 липня представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що під час зустрічі Трампа з Путіним ймовірно обговорювались Мінські домовленості. Луценко наголосила, що у президента очікують, що українське питання не будуть обговорювати окремо без залучення України.