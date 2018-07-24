Волкер пояснив, чому не може відбутися референдум на Донбасі

Референдум на Донбасі неможливий, так як не буде легітимності, адже люди проживають в небезпеці на неконтрольованій Україною території

Референдум на сході України не може відбутися, так як він буде нелегітимним. Про це повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в ефірі на "112-Україна".

"Білий дім вже зробив заяву, в якій відхилив пропозицію (щодо референдуму на Донбасі, - ред.). В умовах, коли немає контролю українського уряду над цією територією, люди живуть у ситуації небезпеки, не мають свободи пересування. Є люди, які звідти виїхали, бо ніякого референдуму там не може відбутися. Він не буде легітимним. Саме тому США і всі інші відкидають пропозицію будь-яких референдумів", - повідомив Волкер.

Нагадаємо, за його словами, позиції США та Росії щодо Криму і Донбасу істотно розрізняються. За словами Волкера, про це було чітко заявлено під час зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.