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Росія продовжує блокаду Чорного моря: чотири кораблі і підводний човень готові до атак

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Україна, Середа 08 червня 2022 17:04
Росія продовжує блокаду Чорного моря: чотири кораблі і підводний човень готові до атак Фото: Військово-морський флот Росії (facebook com mod mil rus)
Автор: РБК-Україна

Окупанти розмістили в Чорному морі чотири кораблі та підводний човен, на яких майже 40 ракет. Тож, загроза ракетних ударів по Україні з моря зберігається й надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Як повідомляється, наразі обстановка в Одеській области стабільна і контрольована. Проте, оккупанти продовжують блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

"В готовності до атак - 4 ракетних кораблі та підводний човен, які споряджені 36 крилатими ракетами "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Також українців попереджають про існуючу загрозу ракетних ударів та висадки десанту. Зважаючи на це відпочинок на пляжі та купання в замінованому морі може становити подвійну небезпеку.

Ситуація в Криму

За даними ОК "Південь", в "військоматах" окупованого Криму представники медкомісій фальсифікують результати медоглядів призовників для максимального набору. Таким чином окупанти хочуть задовольнити потребу у поповненні живої сили.

"Призов кримців до лав рашистського війська є суттєвим порушенням міжнародного гуманітарного права й черговим воєнним злочином", - зазначають військові.

Нагадаємо, Міноборони Великобританії заявило, що блокада Росією портів у Чорному морі призведе до зростання цін на життєво важливі товари.

Раніше Литва закликала створити військово-морську коаліцію аби розблокувати порти України.

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