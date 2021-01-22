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У НАТО вітали пропозицію США продовжити ядерний договір з Росією

Брюссель, П'ятниця 22 січня 2021 15:48
У НАТО вітали пропозицію США продовжити ядерний договір з Росією
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав пропозицію Сполучених Штатів продовжити Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) з Росією. За його словами, це може стати початком нових зусиль щодо розширення контролю над озброєннями у світі.

Про це Столтенберг заявив під час прес-конференції.

"Продовження СНО має стати не кінцем, а початком зусиль по зміцненню міжнародного механізму з контролю над озброєннями з тим, щоб були охоплені більшу кількість систем озброєння і більше держав, у тому числі Китай", - заявив він.

Столтенберг зазначив, що вітає намір президента США Джо Байдена продовжити СНО-3.

"Я неодноразово заявляв, що ми не повинні опинитися в ситуації, коли у нас не буде ніяких угод, ніяких обмежень за кількістю ядерних боєзарядів. Тому продовження СНО-3 є дуже важливим моментом", - підкреслив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше The Washington Post писав, що Джо Байден має намір продовжить ядерну угоду на 5 років. Пізніше цю інформацію підтвердила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) між США і Росією набув чинності в лютому 2011 року. Він діє до лютого 2021 року.

Сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ вітає пропозицію США і хоче дізнатися подробиці продовження угоди.

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