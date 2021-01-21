Байден має намір продовжити дію ядерного договору на п'ять років, - WP

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір продовжити Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, СНО-3). Байден хоче продовжити ядерний договір на п'ять років.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на двох неназваних високопоставлених американських офіційних осіб.

"За словами двох високопоставлених офіційних осіб США, президент Байден прагне до продовження на п'ять років останнього діючого угоди, що обмежує арсенали двох найбільших ядерних держав. Термін його дії закінчується через кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між США і Росією набув чинності в лютому 2011 року. Його дія передбачена на десятирічний термін - до лютого 2021 року. Після цього сторони повинні прийти до згоди або продовжити чинні домовленості, або укласти нові.

Зазначимо, що в жовтні минулого року президент Росії Володимир Путін запропонував США продовжити ядерну угоду на один рік без умов. Однак США наполягали на тому, що угода буде продовжена тільки за умови тимчасового заморожування розмірів ядерних арсеналів.

Додамо, що президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Зокрема, Вашингтон готовий повернутися до угоди і зняти всі санкції, якщо Іран буде суворо дотримуватися умов угоди.