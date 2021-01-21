ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден має намір продовжити дію ядерного договору на п'ять років, - WP

Вашингтон, Четвер 21 січня 2021 20:31
Байден має намір продовжити дію ядерного договору на п'ять років, - WP
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір продовжити Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, СНО-3). Байден хоче продовжити ядерний договір на п'ять років.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на двох неназваних високопоставлених американських офіційних осіб.

"За словами двох високопоставлених офіційних осіб США, президент Байден прагне до продовження на п'ять років останнього діючого угоди, що обмежує арсенали двох найбільших ядерних держав. Термін його дії закінчується через кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між США і Росією набув чинності в лютому 2011 року. Його дія передбачена на десятирічний термін - до лютого 2021 року. Після цього сторони повинні прийти до згоди або продовжити чинні домовленості, або укласти нові.

Зазначимо, що в жовтні минулого року президент Росії Володимир Путін запропонував США продовжити ядерну угоду на один рік без умов. Однак США наполягали на тому, що угода буде продовжена тільки за умови тимчасового заморожування розмірів ядерних арсеналів.

Додамо, що президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Зокрема, Вашингтон готовий повернутися до угоди і зняти всі санкції, якщо Іран буде суворо дотримуватися умов угоди.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайдендоговорРосійська Федерація

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся