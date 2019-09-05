Росія в рамках обміну може передати кілька десятків українців

Російська Федерація в рамках обміну полоненими може передати кілька десятків українців. Про це заявив міністр юстиції Росії Олександр Коновалов, передають російські ЗМІ.

Коновалов відзначив, що російська сторона при дотриманні процедур може повернути на батьківщину громадянина будь-якої країни, з якою у Росії є відповідні домовленості. При цьому Україні в рамках обміну можуть передати кілька десятків людей.

"Для цього, як правило, потрібна згода того, хто передається, передавальної та приймаючої сторін", - зазначив він, не уточнивши точну кількість, а також кого саме передадуть Україні.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що процес обміну полоненими між Україною та Російською Федерацією може початися до кінця цього тижня.

"Обмін може початися до кінця тижня, ймовірна дата - 7 вересня", - зазначило одне з джерел.

Зазначимо, раніше також з'явилася інформація про те, що Україна в рамках обміну нібито може передати Росії свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха. Напередодні депутати Європейського парламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням не допустити такого розвитку подій.