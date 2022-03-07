Росія вербує сирійців для міських боїв в Україні, - WSJ
Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах. Їх планується використовувати для штурму українських міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами джерел видання, Росія в останні дні вербує в Сирії бійців з досвідом ведення бойових дій в міських умовах. Сирійців планується використовувати при штурмі Києва та інших українських міст.
Як зазначили співрозмовники видання, поки неясно, скільки бойовиків вже завербовані, але деякі з них вже знаходяться в Росії і готуються відправитися на українську територію. За даними газети, раніше Москва пропонувала сирійським "добровольцям" від 200 до 300 доларів, щоб вони поїхали в Україну і працювали в якості охоронців протягом пів року.
Нагадавши, з початку війни проти України російські війська зазнали важких втрат і агресор був змушений вдатися до прихованої мобілізації.
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