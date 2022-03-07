ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія вербує сирійців для міських боїв в Україні, - WSJ

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 07 березня 2022 01:37
Росія вербує сирійців для міських боїв в Україні, - WSJ Фото: Росія вербує сирійців для участі у війні проти України (globallookpress.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах. Їх планується використовувати для штурму українських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, Росія в останні дні вербує в Сирії бійців з досвідом ведення бойових дій в міських умовах. Сирійців планується використовувати при штурмі Києва та інших українських міст.

Як зазначили співрозмовники видання, поки неясно, скільки бойовиків вже завербовані, але деякі з них вже знаходяться в Росії і готуються відправитися на українську територію. За даними газети, раніше Москва пропонувала сирійським "добровольцям" від 200 до 300 доларів, щоб вони поїхали в Україну і працювали в якості охоронців протягом пів року.

Нагадавши, з початку війни проти України російські війська зазнали важких втрат і агресор був змушений вдатися до прихованої мобілізації.

Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сирія Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати