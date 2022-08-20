Росія намагається обійти західні санкції за допомогою Туреччини, - Мінфін США

Російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу санкцій, які були введені США, Євросоюзом і партнерами після 24 лютого.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомство.

За словами Адейемо, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну санкції проти Москви ввели понад 30 країн.

Заступник міністра фінансів США в телефонній розмові зі своїм турецьким колегою Юнусом Еліташом також підкреслив важливість докладених усім цивілізованим світом зусиль щодо впровадження нових санкцій проти РФ.

За даними української розвідки, російська влада раніше зверталися до Туреччини за допомогою в обході санкцій. Першими на черзі є питання нафти і відкриття рахунків у банках. При цьому немає ознак, що Туреччина піде назустріч Росії, оскільки за таку підтримку США і ЄС можуть накласти вторинні санкції на турецькі банки і компанії.

Раніше ми писали, що потрапили під санкції російські олігархи Аркадій і Борис Ротенберги використовували Глобальну Мережу підставних компаній у Великобританії для ухилення від санкцій. Через мережу фірм вони купували твори мистецтва на мільйони доларів.

Про репутаційні втрати для компаній, що дотримувалися антиросійських санкцій "з широко закритими очима" можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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