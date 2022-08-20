RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія намагається обійти західні санкції за допомогою Туреччини, - Мінфін США

Фото: Росія намагається обійти санкції ЄС і США через Туреччину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу санкцій, які були введені США, Євросоюзом і партнерами після 24 лютого.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомство.

Заступник міністра фінансів США в телефонній розмові зі своїм турецьким колегою Юнусом Еліташом також підкреслив важливість докладених усім цивілізованим світом зусиль щодо впровадження нових санкцій проти РФ.

За словами Адейемо, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну санкції проти Москви ввели понад 30 країн.

За даними української розвідки, російська влада раніше зверталися до Туреччини за допомогою в обході санкцій. Першими на черзі є питання нафти і відкриття рахунків у банках. При цьому немає ознак, що Туреччина піде назустріч Росії, оскільки за таку підтримку США і ЄС можуть накласти вторинні санкції на турецькі банки і компанії.

Раніше ми писали, що потрапили під санкції російські олігархи Аркадій і Борис Ротенберги використовували Глобальну Мережу підставних компаній у Великобританії для ухилення від санкцій. Через мережу фірм вони купували твори мистецтва на мільйони доларів.

Про репутаційні втрати для компаній, що дотримувалися антиросійських санкцій "з широко закритими очима" можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСанкції проти РосіїТурцияВторгнення Росії до України