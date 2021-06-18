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Росія проводить навчання бойовиків біля українських кордонів, - розвідка

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П'ятниця 18 червня 2021 13:29
Росія проводить навчання бойовиків біля українських кордонів, - розвідка Фото: Росія проводить підготовку бойовиків (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Командування Збройних сил РФ продовжує нарощувати бойові можливості своїх підрозділів на окупованих територіях Донбасу. Для цього поблизу кордону з Україною проводять навчання.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, з початку поточного тижня на полігонах окупантів зросла інтенсивність проведення заходів бойової підготовки. Зокрема, занять під час зборів артилеристів, мінометників, гранатометників, кулеметників, розвідників, снайперів, зв’язківців, саперів та фахівців інших спеціальностей.

"У такий спосіб противник намагається підвищити рівень підготовки найманців з використанням удосконаленого обладнання навчально-матеріальної бази, завезеного з території Росії через непідконтрольні Україні ділянки кордону", - йдеться в повідомленні.

Крім того, контроль проведення зборів та інших заходів бойової підготовки підрозділів противника здійснюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

Раніше розвідка повідомляла, що біля кордону з Україною Авіація ВПС і ППО Ленінградської армії проводить навчання.

РБК-Україна писало, що на початку квітня Росія почала стягувати війська до українських кордонів на 5 напрямках. Наприкінці квітня російські війська відвели тільки від адмінкордону з Кримом.

Водночас, Путін стверджує, що РФ проводить військові навчання на своїй території.

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