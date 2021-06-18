Россия проводит учения боевиков вблизи украинских границ, - разведка
Командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевые возможности своих подразделений на оккупированных территориях Донбасса. Для этого вблизи границы с Украиной проводят учения.
По данным разведки, с начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей.
"Таким образом противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неконтролируемые Украины участка границы", - говорится в сообщении.
Кроме того, контроль проведения собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений противника осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.
Ранее разведка сообщала, что у границы с Украиной авиация ВВС и ПВО Ленинградской армии проводит обучение.
РБК-Украина писало, что в начале апреля Россия начала стягивать войска к украинским границам на 5 направлениях. В конце апреля российские войска отвели только от админграницы с Крымом.
В то же время, Путин утверждает, что РФ проводит военные учения на своей территории.