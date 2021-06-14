Росія почала навчання авіації біля кордонів України: відпрацьовують ракетно-бомбові удари

Біля кордону з Україною Авіація ВПС і ППО Ленінградської армії проводить навчання . У них задіяні не менше 20 бомбардувальників Су-34 і далеких перехоплювачів міг-31БМ.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Західного військового округу РФ.

Відзначається, що в ході навчання екіпажі Су-34 завдадуть ракетно-бомбові удари по наземних цілях умовного противника на полігоні під Воронежем. Прикривати і наводити на цілі їх будуть винищувачі-перехоплювачі дальньої дії міг-31БМ.

Бойові літаки будуть злітати з аеродромів у Воронезькій, Курській і Тверській областях. Вони проведуть розвідку і вразять наземні цілі - укріплення, танкові колони, авіацію на аеродромах і командні пункти умовного противника.

Знищення об'єктів умовного противника відбуватиметься в нічний час доби із застосуванням фугасних авіаційних бомб ФАБ-210 і ФАБ-500. "Всього в навчаннях візьме участь близько 20 авіаційних екіпажів", - наголошується в повідомленні округу.