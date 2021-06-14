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Росія почала навчання авіації біля кордонів України: відпрацьовують ракетно-бомбові удари

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Москва, Понеділок 14 червня 2021 15:54
Росія почала навчання авіації біля кордонів України: відпрацьовують ракетно-бомбові удари Фото: біля кордонів України проходять навчання бойової авіації Росії (ru.wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Біля кордону з Україною Авіація ВПС і ППО Ленінградської армії проводить навчання. У них задіяні не менше 20 бомбардувальників Су-34 і далеких перехоплювачів міг-31БМ.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Західного військового округу РФ.

Відзначається, що в ході навчання екіпажі Су-34 завдадуть ракетно-бомбові удари по наземних цілях умовного противника на полігоні під Воронежем. Прикривати і наводити на цілі їх будуть винищувачі-перехоплювачі дальньої дії міг-31БМ.

Бойові літаки будуть злітати з аеродромів у Воронезькій, Курській і Тверській областях. Вони проведуть розвідку і вразять наземні цілі - укріплення, танкові колони, авіацію на аеродромах і командні пункти умовного противника.

Знищення об'єктів умовного противника відбуватиметься в нічний час доби із застосуванням фугасних авіаційних бомб ФАБ-210 і ФАБ-500. "Всього в навчаннях візьме участь близько 20 авіаційних екіпажів", - наголошується в повідомленні округу.

Нагадаємо, раніше кораблі і судна Тихоокеанського флоту (ТОФ) завершили розгортання в рамках проведення навчань в центральній частині Тихого океану. Відпрацьовуються пошук і знищення підводних човнів противника.

Зазначимо, президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю NBC пояснив, чому до українських кордонів стягнули російські війська. За його словами, РФ проводить військові навчання на своїй території.

РБК-Україна писало, що на початку квітня Росія почала стягувати війська до українських кордонів на 5 напрямках. Наприкінці квітня російські війська відвели тільки від адмінкордону з Кримом.

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