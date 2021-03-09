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В спецслужбах РФ є підрозділи з кібератак проти України, - СБУ

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 13:28
В спецслужбах РФ є підрозділи з кібератак проти України, - СБУ Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Ігор Литвиненко

У складі спецслужб Російської Федерації є спеціальні підрозділи, основною функцією яких є проведення кібератак, спрямованих проти України. Це можуть бути як державні, так і недержавні медіаресурси.

Про це під час форуму "Україна 30" заявив начальник управління департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк.

"Є певні підрозділи, спеціалізація яких - саме Україна. Тобто це їх робота, люди отримують за це заробітну плату, інші кошти. Це можуть бути державні і недержавні медіаресурси. Є конкретна сила, яка сьогодні нам протистоїть", - заявив Вітюк.

Він зазначив, що українській стороні вдалося зібрати доказову базу, яка свідчить про координацію ряду організацій, які здійснювали кібератаки на українські органи влади.

Всього в 2020 році в СБУ заблокували понад 2,5 тисячі спільнот в соціальних мережах з мільйонною аудиторією, понад 20 ботоферм з потужністю більш ніж 60 тисяч акаунтів, а також нейтралізувала понад 600 кібератак на органи держвлади.

Нагадаємо, нещодавно в Раді нацбезпеки і оборони України заявили, що на ряд українських держорганів здійснили кібератаку. В цьому підозрюють хакерів з Росії.

Також повідомлялося, що Україна зазнала великої кібератаки, яка пов'язана з ажіотажем навколо COVID-вакцинації.

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